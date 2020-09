La cantante Azucena la de Jalisco regresó a los estudios de grabación y actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo “El Triste”. En entrevista con Notisistema, Azucena mencionó que se decidió a grabar la canción, luego de padecer coronavirus:

“Fui de las afortunadas en poder decir que salí vencedora de este virus que la verdad sí pasé 3 o 4 días muy mal, pero que al final de cuentas, todo salió bien, después de esto dije, no, a ponerte las pilas, la grabé en una tarde, me acompañó el Mariachi Alas de México, me acompañó La Banda Seca.”

Además, Azucena la de Jalisco ofrecerá este miércoles, 23 de septiembre, un concierto a través de sus redes sociales. (Por Katia Plascencia Muciño)