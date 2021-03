La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento donde solicitó a las autoridades estatales y federales aplicar protocolos para evitar que con el inicio de la aplicación de las vacunas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se den escenarios de violaciones a Derechos Humanos de los adultos mayores, que son un grupo vulnerable.

El organismo señaló varios supuestos que implicarían agravios a los adultos mayores, como que no se respeten las listas oficiales de vacunación, largas filas y tiempos de espera prolongados, la no aplicación de las vacunas a quienes no cuenten con algún documento oficial que los acredite como adultos mayores, o que no atiendan a quienes no pudieron registrarse a través de internet por no contar con los medios electrónicos para ello.

La Comisión informó que estará realizando supervisiones a los 26 puestos de vacunación que se instalen en Tlaquepaque el lunes para vigilar la actuación de las autoridades, donde estarán pidiendo coordinación de los tres niveles de gobierno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)