La Comisión Federal de Electricidad no ha emprendido acciones legales, ni tiene convenios de cobro vigentes contra ninguno de los morosos por el servicio de luz en Jalisco.

En respuesta a una solicitud de transparencia, la empresa dio a conocer que 41 municipios, el estado, dependencias federales y algunos organismos adeudan nueve millones de pesos, no obstante no se han emprendido acciones legales para recuperar la cartera vencida y ninguno de los deudores tiene una situación legal para eximirlos de responsabilidad

Ana Carrillo, vocera de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco, explica que no les bajan el switch para no afectar servicios públicos.

“Entendemos que muchos de estos servicios abastecen los pozos de bombeo de agua potable, el alumbrado público y demás servicios, en los que se verían afectados la población en general.

Estados y municipios gozan de tarifas preferenciales para servicios públicos. (Por Mireya Blanco / Foto: Cuarto Oscuro)