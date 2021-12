Luego que muchas personas desatendieron el llamado de las autoridades para no realizar quemas de fogatas y pirotecnia, esta mañana de Navidad la calidad del aire en la Zona Metropolitana se mantiene como mala, no obstante, no se elevó a una situación crítica como ha ocurrido en otras fiestas navideñas donde ha alcanzado por arriba de 300 puntos IMECA.

Se mantiene la contingencia atmosférica presente desde el jueves en Las Pintas, Miravalle y Santa Fe, mientras que la precontingencia sigue vigente en Guadalajara Centro y Tlaquepaque. A las nueve de la mañana el pico de puntos IMECA se reportaba en la estación Las Pintas con 170, aunque es una reducción de 16 puntos comparado a lo vivido en Nochebuena.

Las autoridades mantienen el llamado de evitar las actividades al aire libre, reducir la movilidad en vehículos de motor e incrementar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, los más sensibles a las partículas menores a 10 micras. (por Héctor Escamilla Ramírez)