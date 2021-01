A treinta años de su fundación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha convertido ya en una verdadera Defensoría del Pueblo, y es más autónoma que nunca, aseguró la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

“Le puedo decir que hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más autónoma que nunca, no sólo del gobierno, sino de los partidos y los grupos económicos, porque lo que hoy tenemos es una defensoría del pueblo, les guste o no les guste la palabra pueblo, que no es cierto que sea un concepto pasado de moda”.

Dijo querer una CNDH con dientes, que le permita trascender lo meramente testimonial, o estar expensas de que haya buena voluntad de las autoridades para cumplir una recomendación o una denuncia, y criticó a sus críticos, asegurando que estuvieron ausentes y no reclamaron durante 40 años. (Por Arturo García Caudillo)