Trabajadores que laboran alrededor de la lechera Lalá, en la colonia López Cotilla de Tlaquepaque, casi todos los días llegan asaltados y hasta golpeados por qué está tan oscuro que prácticamente se bajan del camión en medio de una boca de lobo. Una empresaria del lugar relata:

“Ahí la gente una parada de camión en periférico exactamente en las vías del tren y la gente de ahí se tiene que desplazar caminando cada quien a su empresa, adonde trabajan. No sabes, Güicho, lo peligrosísimo que está ahí es totalmente obscuro. Si apagas la luz del carro no se ve absolutamente nada. Todos los días hay robos. Quieren abusar de las muchachas. Este… No, no está horrible”.

Se trata de la colonia López Cotilla de Tlaquepaque, en los límites de Adolf Horn y la lechera Lala. No hay alumbrado público y las patrullas de Tlaquepaque nunca pasan. (Por José Luis Jiménez Castro)