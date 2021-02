El árbitro Adalid Maganda fue despedido otra vez por la Comisión de Arbitraje del futbol mexicano, tras su mal desempeño en el duelo de fecha 1 entre Toluca y Querétaro, pero el considera que le tendieron una trampa.

“A mi me citaron para checar mis videos Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado, me temo de que me tendieron una trampa pues en la Federación y la Comisión bajaron los abogados para que subiera a su oficina y ahí decirme que yo incumplí algunas reglas; de que reprobé una prueba física, otra de que me fue mal en mi partido que me dieron en Liga”.

La Comisión informó que Maganda fue separado del cargo por que no tiene la aptitud ni la actitud para pitar a nivel profesional y ha demostrado que no cumple con los estándares requeridos. El silbante asegura que mantendrá su lucha para que lo reinstalen y por lo pronto ya le dieron una audiencia para el jueves en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

