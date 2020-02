Las competencias de Go Karts que a esta hora desquician una parte importante de la ciudad, se realizaron durante los últimos cuatro años en Zapopan.

El presidente municipal, Pablo Lemus, informó que durante marzo se realizaba este evento en la explanada del estadio de las Chivas, con una buena cantidad de espectadores.

“Durante los tres días aproximadamente 60 mil personas… ¿O sea no era que estuviera vacío tampoco?… No, no, no, estaba lleno el evento cada año en el Akron de los Go Karts, eh alrededor de 60 mil personas acudían durante el fin de semana, incluso Checo Pérez la corrió una vez, Toño Pérez, corrieron esta competencia de Go Karts allá en el Akron, desconozco cuál fue el motivo del promotor de llevársela allá a Guadalajara, eso si no lo sé”.

El Presidente Municipal de Zapopan aseguró sin precisar la cifra, que el evento en la explanada del estadio de las Chivas también dejaba una buena derrama económica. (Por José Luis Escamilla)