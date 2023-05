De visita en la Ciudad de México para un evento promocional, el delantero del Galaxy de los Ángeles, Javier “Chicharito” Hernández dijo que la competencia no es entre mexicanos al referirse del récord goleador de Santiago Giménez, quien llegó a 22 anotaciones con el Feyenoord en su primera temporada en Europa.

“Esperemos que haga más goles, los récords están para romperse, a mi me encantaría que en vez de ver qué mexicano rompe el récord, es mejor por qué no puede ser campeón goleador de la Liga holandesa, por qué no empezar a compararlo en contra de los holandeses. Porque no es en contra de Luis García ni de mi, a mi no me importa ese récord al revés yo se lo decía que llegue a 70 goles me da igual, a fina de cuentas no competimos entre mexicanos. Santiago Giménez nunca estuvo en contra de Chicharito ni de Luis García, al revés, él está contra los otros delantero con los que está compitiendo”.

En su primera temporada en el futbol europeo, Luis García marcó 20 goles con el Atlético de Madrid y el “Chicharito” también 20 tantos con el Manchester United, cifra que ya superó “Santi” Giménez, quien además está en la pelea por el título de goleo en la Liga de los Países Bajos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)