Para evitar aglomeraciones o que personas que no son residentes de un municipio acudan en busca de las vacunas contra el Covid-19, es necesario que Jalisco mejore su coordinación con el Gobierno Federal, considera Alfonso Petersen Farah, quien fuera en tres ocasiones Secretario de Salud.

“Yo creo que es indispensable que haya una coordinación muy estrecha entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, para poder realmente empezar a informar a la población de cómo se va a manejar el proceso de las vacunas y evitar lo que ahorita estamos viendo. Creo que el hecho de que haya personas que están saliendo de la ciudad, visitando municipios tratando de encontrar la vacuna donde no les corresponde, creo que lo que estamos viendo ahorita, de que aglomeraciones de personas, ciertamente no en nuestro estado, pero sí en otros estados, son escenarios que son absolutamente indeseables”.

Después de que enero fuera un mes tan crítico, es alentador reconoce Petersen Farah, que la cantidad de contagios esté a la baja.

Pide a la población continuar las medidas restrictivas para evitar que se eleven en las próximas semanas. (Por Gricelda Torres Zambrano)