Compara el presidente Andrés Manuel López Obrador el mega apagón de hace unos días en el norte del país con la crisis sanitaria, y deslinda de responsabilidad a la CFE.

“Los que no nos ven con buenos ojos sólo ven el árbol y no el bosque. El caso de la pandemia, para poner el ejemplo, no se entiende de que es una pandemia, que como el nombre lo indica, es una crisis de salud, sanitaria, mundial. Es lo mismo en este caso, aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos, en Texas, para ser precisos, todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad, al Gobierno de México”.

Y consideró como excepcional la actuación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que lograron en un par de días resolver el problema. (Por Arturo García Caudillo)