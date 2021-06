La democracia no es, no ha sido ni será una víctima de la pandemia, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Hoy podemos decir con satisfacción, que la democracia mexicana no es, no ha sido, ni será una víctima más de la pandemia. Está además, será una de las elecciones, hay que decirlo, más vigiladas de los tiempos recientes. Por un lado hay que destacar que para este proceso electoral los partidos políticos y las candidaturas independientes en contienda, registraron ante las autoridades electorales a casi 2.4 millones de representantes de casilla. Por otro lado, se han recibido más 31 mil solicitudes de observadores electorales, de los cuales se han aprobado ya más de 19 mil, a los cuales se suman 559 visitantes extranjeros provenientes de 45 países distintos”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas y ejerza su derecho al voto, pues será la participación masiva la mejor respuesta ante la violencia que vive el país. (Por Arturo García Caudillo)