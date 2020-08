Aunque el pronóstico es que la crisis económica en México se prolongará hasta el 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que mantendrá su misma política y no contratará deuda.

“Entonces sí, es una crisis profunda. Lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada, hay, como les decía, indicios de recuperación. Todavía no hago mi pronóstico sobre eso, quiero ver cómo sigue comportándose la economía, hasta ahora bien, ahora les puedo decir que la estrategia ha funcionado y puedo probarlo, hasta ahora, a pesar de más difícil situación, de la profundidad de la crisis vamos saliendo del hoyo en que caímos, vamos saliendo”.

Pidió más tiempo para emitir un pronóstico de recuperación, pero dijo ser optimista, ya que en agosto se han generado noventa mil empleos formales. (Por Arturo García Caudillo)