La fuerza del presidente López Obrador es moral, y por tanto las reglas de prevención contra el coronavirus aplican diferente para él, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente, eso tiene otros mecanismos, y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo, que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma posibilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. El presidente no es una fuerza de contagio”.

Por ello, el Ejecutivo Federal seguirá con sus actividades normales, y las restringirá cuando se considere necesario. (Por Arturo García Caudillo)