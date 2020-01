El delantero Javier “Chicharito” Hernández fue presentado como jugador franquicia del Galaxy de Los Angeles de la MLS, dijo que firmó con este club porque sólo tenía esta opción o continuar con el Sevilla donde no jugaba, dejó en claro que Chivas sólo lo busco una vez, pero eso fue hace dos años: “Para cerrar lo de Chivas que es el club y va a ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, es muy simple, solamente me han buscado una sola vez y fue antes del mundial, se hizo el esfuerzo y yo les dije, la verdad estos seis meses me quiero quedar porque viene un Mundial y me quiero quedar, de ahí en fuera nunca ha habido ni cerca de poder llegar a Chivas pero ni cerca, que decidí, que decidí, pues no decidí porque nunca a mi me pusieron oye que tal o cual, nunca más que era continua en Sevilla con las circunstancias en las que estaba o de verdad ir con este proyecto y decidí venir con este proyecto”.

El ‘Chicharito’ indicó que regresa de Europa como leyenda del futbol mexicano. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: YouTube)