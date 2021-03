Pese a que las autoridades estatales cancelaron la comparecencia de este jueves, los diputados esperan conocer cuáles son las acciones concretas e inmediatas para resolver el desabasto de agua, que afecta desde hace semanas a Guadalajara, insiste el legislador priísta Manuel Alfaro, quien hace pública su lista de preguntas

“Bueno, pues lo que queremos saber, obviamente, e importante para los ciudadanos, cuáles son las decisiones, cuáles son los planes a plazo inmediato, porque la gente no puede esperar una semana o quince días, a la gente ahorita no le podemos platicar de las grandes obras o los grandes planes para los próximos tres años. Lo que la gente quiere en este momento, es abrirle a la llave de su casa y que salga agua”.

También deben conocerse los planes a mediano y largo plazo, aunque considera que las decisiones sobre grandes obras, como El Zapotillo, deben basarse en fundamentaciones técnicas y no políticas. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Diputados PRI Jalisco)