Don Odilón Rodriguez tiene 78 años ya entrando a los 79 según precisa, por su edad representa un riesgo de contraer Covid 19 y debería estar guardado en su casa, sin embargo Don Odilón prefiere trabajar como guardia de seguridad privada en la oficina de Telecomm de la avenida Washington acomodando a viejitos tempraneros paradójicamente más jóvenes que el del programa 68 y más.

¿Que edad tiene usted? -yo tengo 78 entrados a 79 -¿Y que hace a que se dedica usted? Yo ahorita soy guardia- -guardia de seguridad privada, acomoda a las personas de la tercera edad?- -acomodamos aquí a la gente que viene a 68 y más- ¿0iga y no le han dicho sus jefes de que se vaya a descansar a su casa por el riesgo que representa su edad?- -“es que me voy y allá me estoy encerrado a dormir y aquí también estoy encerrado”. (Por José Luis Jiménez Castro)