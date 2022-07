La huelga nacional en el Sindicato de Teléfonos de México también afecta a todas las sucursales de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, confirma la delegada del Centro de Atención en Minerva Sección 2, Rocío Gómez:

“Claro que sí está afectando a todos los clientes porque no tienen servicio, no pueden venir a hacer algún trámite o a pagar ¿Desde qué horas están en paro? A las 12 del día. ¿Los cajeros, por ejemplo? No están trabajando ¿Qué otra cosa no está funcionando? Nada, absolutamente nada ¿De todas las sucursales? Nada. Lo pueden hacer todo por línea los pagos, pero de ahí en presencial nada”.

En todas las sucursales de Telmex se han instalado banderas rojinegras. Los trabajadores montan guardias y fundados en camisetas rojas y las puertas de todas las sucursales de Telmex permanecen cerradas. (Por José Luis Jiménez Castro)