El Gobierno de la República espera una respuesta del Vaticano a la solicitud que hizo para que la Iglesia Católica ofrezca disculpas por las atrocidades cometidas durante la Conquista, así lo expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno. No queremos el debate acerca si se excomulgó o no al cura Hidalgo, es un hecho de que fue juzgado, y es para nosotros el Padre de nuestra Patria. Sería un gesto de mucha sensibilidad que se hiciera una referencia y un reconocimiento, tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos”.

Y aunque el gobierno y la corona españolas ya rechazaron disculparse, no pierde la esperanza de que den marcha atrás, y adelanta que su administración sí se disculpará con los pueblos originarios, y con el pueblo de China. (Por Arturo García Caudillo)