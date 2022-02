En un evento en donde por fin se juntaron las mejores del mundo después de la pandemia, la italiana Alice Volpi se coronó en la Copa del Mundo de Florete Senior Femenil que se lleva a cabo en Guadalajara, tras vencer en una emocionante final a la campeona olímpica, y favorita del evento, Lee Kiefer, de los Estados Unidos. En lo que respecta a la actuación de las jaliscienses, Nataly Michel y Alely Hernández perdieron de manera anticipada y no concluyeron entre las mejores.

“La verdad es que me voy muy contenta. Tenía dos años que no competía en un evento internacional de este nivel. Sé que hay muchísimas cosas qué trabajar para lograr un mejor resultado, pero todas las mexicanas hicimos nuestro mayor esfuerzo y con eso me voy”, señaló Nataly Michel. Hoy en un hotel cercano a La Minerva, se llevará a cabo la competencia por equipos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCode)