Tras una reunión del ayuntamiento de Tonalá con vecinos de Jauja y colonias aledañas, el municipio señaló que se llegaron a concensos para que siga el proyecto de la central de transferencia de El Cielo y cuya oposición derivó en el bloqueo de vialidades en los últimos días.

El alcalde Sergio Chávez firmará una carta de compromisos como que esta central de transferencia sólo operará 11 meses y el funcionamiento estará vigilado por un observatorio ciudadano con representantes vecinales, un colectivo ecológico, regidores de oposición y la Universidad de Guadalajara.

“El tema es construir al menos dos estaciones de transferencia ya de manera formal, como la tiene Guadalajara en la calle 18 de Marzo, una estación de transferencia con todas las de la ley. Lo que estoy hablando de El Cielo no es que no esté dentro de la ley pero si con las normas como bardeado, concreto hidráulico, techado”.

Señalaron que El Cielo será una central de transferencia y no un relleno sanitario, como acusaron algunos opositores al proyecto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)