Solo falta que la Liga de Ascenso o la propia directiva lo confirme pero la decisión está tomada y los Loros de Colima no participarán en el cercano torneo de clausura de la Liga de Ascenso.

Tras la muerte del dueño del equipo Jimmy Goldsmith, quien falleció el lunes a causa de un paro cardiaco, los jugadores y el cuerpo técnico ya fueron informados por parte del presidente del equipo Carlos Salas de que el conjunto colimense ya no participará en el próximo torneo, por lo que les queda poco más de una semana para encontrar acomodo en algún otro club.

Los Loros están programados para enfrentar en la jornada uno a los Cimarrones de Sonora, en juego pactado para el once de enero, por lo que el calendario tendrá que modificarse y en el clausura 2020, solo competirán 12 equipos. (Por Juan Carlos González)