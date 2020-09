Sofía vive en Puente Grande, en Tonalá, pero trabaja en Tesistán, en Zapopan, antes para ir a chambear, tomaba solo dos camiones para cruzar toda la ciudad, ahora que está el tren ligero, toma cuatro:

“De Puente Grande de la libre a Zapotlanejo tomó un camión que me deje en la central de autobuses nueva para tomar la línea 3, de la línea 3 me bajó en la estación de Arcos y aquí tomó el 163 que es el que me deja ya en Tesistán en el trabajo ¿Osea que toma más? Sí, prácticamente entonces serían 3. Si por algo no pasa el 163. Tengo que o tomo un Uber para trasladarme al trabajo o tomó el 633 y antes no le pasaba así ¿Antes no pasaba así? no antes nada más eran dos”.

El problema principal es para quienes van más allá del centro tapatío, pues antes tomaban solo uno o dos camiones, hoy tienen que tomar 3, Tren Ligero y hay veces hasta taxi o Uber. (Por José Luis Jiménez Castro)