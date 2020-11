Cuando era pequeña, no había muchos niños donde ella vivía y es por ello que Lidia Jorge, se encerraba en casa y leía los libros de sus abuelos.

Reconoce que muchas de estas historias eran tristes y por ello ella comenzó a escribir, para cambiar estos finales. La escritora portuguesa, quien fue ganadora del Premio FIL de Lenguas Romances 2020 participó en la dinámica de Mil Jóvenes, que por primera vez se desarrolló de manera virtual.

Con un gran esfuerzo por comunicarse en español, la autora lusitana habló de la importancia de cambiar el mundo por medio de la literatura.

“Empece cuando tenía nueve años precisamente a escribir pequeñas historias que cambiaron las historias, los libros para adultos”.

La escritora relató las influencias de su obra, donde destacan momentos históricos de Portugal que afirman no deben caer en el olvido, como la Revolución de los Claveles o la era de los descubrimientos, de esto último, las maravillas y no las tragedias que acompañaron esta época. (Por Héctor Escamilla Ramírez)