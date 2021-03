La mayoría de las 190 recomendaciones que se emitieron en 2020, corresponden a violencia contra las mujeres en Jalisco, lamenta el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón.

“De las mayores recomendaciones que se emitieron fueron precisamente, por el concepto de violanción de no garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. De las 190 recomendaciones son cerca de 141 las que documentan este concepto de violanción, y pues lamentablemente hay ayuntamientos que no han aceptado estas recomendaciones. Tenemos 25 ayuntamientos que no las han aceptado”.

Derechos Humanos le pide al Congreso que cite a comparecer a sus autoridades

(Por: Gricelda Torres Zambrano)