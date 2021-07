Será la próxima semana que inicie la vacunación del grupo 30 a 39 años en la Zona Metropolitana de Guadalajara, señaló el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Explicó que de los 3.8 millones de vacunas que han llegado a Jalisco, se aplicaron alrededor de 80 por ciento. La cobertura a personal del sector salud es de 90 por ciento, mientras que a docentes es de 93 por ciento.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que en cuanto a la vacunación por grupos de edad, en los 60 y más es superior al 70 por ciento, pero otros han fallado:

“Decirlo con claridad, los de 50 a 60 se portaron mal, casi la mitad decidió no vacunarse, y lo de 41 a 50 tenemos que estamos ahorita también hay que trabajar con los grupos, porque son grupos que no están acudiendo, altos niveles no están acudiendo a vacunarse”.

Autoridades señalaron que en este momento la tasa de hospitalizaciones es menor a la velocidad de contagios de Covid-19; 90 por ciento de los infectados no llegan a internarse. (Por Héctor Escamilla Ramírez)