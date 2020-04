Informa el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que en base a datos de empresas privadas como Apple, la movilidad en Guadalajara se redujo en poco más de un sesenta por ciento, a partir del anuncio de las medidas de la Fase Dos de contagio del coronavirus.

“No han logrado reducciones tan sustanciales, en particular en la Ciudad de Guadalajara, insisto, de acuerdo a este monitoreo externo al gobierno mexicano, de hecho, externo al país, se aprecia que sólo se ha logrado una reducción del 62 por ciento para la movilidad peatonal, y 61 para el manejo de autos privados. No está mal, pero no es tan importante como ha ocurrido en la zona metropolitana del Valle de México”.

Explicó que en la Ciudad de México hubo reducciones promedio de la movilidad de un 82 por ciento en el transporte público, 79 en el privado y 77 en la peatonal; mientras que en Tijuana en 39 por ciento peatones y 69 por ciento en el manejo de autos privados. (Por Arturo García Caudillo)