La nueva normalida llegó al Tianguis de Artesanos de Tonalá y es que después de diez domingos sin trabajar se pudieron instalar sobre la avenida Tonaltecas. En el lugar los visitantes pasan por filtro sanitario que incluye gel antibacterial, el uso de cubrebocas y el paso por un tunel sanitizante.

El tiangis incluye un acomodo distinto entre los puestos en busca de que haya sana distancia, algo que no gustó entre algunos comerciantes.

“Muy mal porque nos pusieron muy separados de todos, unos por allá otros por aca, no tiene un seguimiento el tianguis, entonces por ejemplo la gente de ahí se va de paso para aca no entran, ahora la distancia pues la distancia la hacemos nosotros”.

Comerciantes aseguran que después de horas de instalarse aún no vendían nada, agregando que muchos no saben que ya pudieron reanudar sus actividades. (Por Rodrigo de la Rosa)