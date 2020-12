Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador estar tranquilo, porque a pesar de todo no tiene una oposición fuerte.

“La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte. Además, los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia. Entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición, sino sería una dictadura, no habría democracia. Es legítimo que haya gobernadores que estén en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, como es el caso del gobernador de Nuevo León, de Tamaulipas, y otros. Es normal, es consustancial a la democracia”.

Y por ello pidió a sus opositores seguir actuando por la vía pacífica, en el marco de la Constitución y de las Leyes, con argumentos y debate. (Por Arturo García Caudillo)