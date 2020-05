Diputados del PRI, Morena y el Partido del Trabajo se dijeron en contra de que el Congreso local pague las pruebas de control de confianza para los 67 aspirantes a consejeros de la Judicatura, porque va en contra de las políticas de austeridad del legislativo.

Es la voz de la presidenta del Congreso local, Sofía García Mosqueda.

“Estamos hablando de que tienen una experiencia laboral amplia y que no van a venir de puestos en los cuales ganas muy poco, como para no poder pagar cinco mil pesos”

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Erika Pérez, dijo que no conoce los términos del convenio con el Centro Estatal de Evaluación.

“Esa no es la mejor manera y no veo viabilidad, ni económica, o sea, estamos hablando ahorita de austeridad, estamos viendo cómo está la pandemia, se supone que nosotros también estamos recortándonos”.

El presidente de la Comisión de Administración, Oscar Arturo Herrera, afirmó que el tema no se ha puesto sobre la mesa, y tampoco se presupuestó nada para ellos. (Por Mireya Blanco)