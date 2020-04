Tras el llamado del presidente López Obrador a la oposición para adelantar la revocación del mandato, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, respondió tajante que no es el momento de pensar en la reelección.

“No Señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Senado de la República le decimos: ¡No Señor Presidente!, no es momento para ambiciones políticas, no es momento para buscar la reelección, es momento para buscar la unidad de los mexicanos, es momento para ir y buscar los ventiladores que no ha ido a buscar, es momento para ir y buscar los cubre bocas, es momento de cuidar a las enfermeras, a las doctoras, a los doctores, a los enfermeros”.

Es el momento de unificar al país, de dejar de dividir, añadió, y de trabajar juntos por la reactivación económica de México. (Por: Arturo García Caudillo)