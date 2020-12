La pandemia del Covid-19 no puede ser pretexto para incumplir en tiempo y forma con la entrega del aguinaldo antes del 20 de diciembre como marca la ley, asevera el secretario del Trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz.

“No puede haber justificación alguna, sea año Covid o no, para el no pago del aguinaldo, en ninguno de los casos. Lo que sí puede existir es acuerdo entre las partes para buscar que a la brevedad se cumpla, y a nivel mundial es de lo más importante del tema Covid es salud y empleo”.

Pérez Gollaz asegura que en Jalisco hay buenos empleadores, por lo que son pocas las empresas que aprovecharían la pandemia para eludir su responsabilidad ante los trabajadores.

Si fallan o no llegan a un convenio, habrá multas. (Por Gricelda Torres Zambrano)