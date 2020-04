La pentatleta jalisciense, Mariana Arceo, quien superó al coronavirus tras permanecer internada (del 15 al 26 de marzo) en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, anunció que por medio de su fundación apoyará a los doctores que atienden a las personas infectadas por el Covid-19.

“Estando internada en el hospital me hizo darme cuenta de la realidad que se está viviendo de lo que se esta a punto de enfrentar de lo que ya están enfrentando nuestros guerreros de los hospitales y darme cuenta de que no hay el material de protección que se necesita, eso me pareció una cosa muy triste porque a final de cuentas nadie estaba preparado para esto y saliendo de ahí me entró el deseo de hacer la apertura de mi fundación para aportar a esas personas que salvaron mi vida, que van a salvar la de muchos otros”.

Mariana Arceo, única deportista mexicana con boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio que ha enfermado de coronavirus, dijo que buscará traer material de protección de Estados Unidos y Europa e invitó a la gente a sumarse a esta iniciativa a través de su fundación que recibe donativos de un peso en adelante. (Por Manuel Trujillo Soriano)