Por decisión ciudadana, tras la consulta realizada este fin de semana, la planta cervecera de Constellations Brands en Mexicali, Baja California, no seguirá construyéndose, así lo informa la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez.

“La votación total de ambos días fue 36 mil 781 votos con el 23.2 por ciento, es decir, 8 mil 547 votos, que están de acuerdo en que se termine de construir la planta; y el 76.1 por ciento de votos que corresponde a 27 mil 973 votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali”.

Por tal motivo, Conagua no otorgará los permisos que estaban pendientes para la operación de la planta, la cual llevaba un avance del 65 por ciento. En tanto que el Gobierno de la República se pondrá en contacto con la empresa para acordar la compensación correspondiente. (Por Arturo García Caudillo)