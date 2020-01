Es inevitable que el coronavirus llegue a México, sin embargo esto no es motivo para alarmarse o entrar en pánico, así lo informa el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell:

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad, llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar, si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita, si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar apropiadamente, les suplico no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia, no digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar”.

Explicó que al momento se han registrando dos mil 820 casos en el mundo, casi todos en China y sólo 45 en otros países, con un saldo de 81 fallecidos. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)