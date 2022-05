La presión de ganar el clásico tapatío en esta liguilla será para el campeón Atlas, afirmó el mediocampista de las Chivas, Fernando el “Nene” Beltrán, quien puso el balón del lado de los Rojinegros de cara a esta serie de cuartos de final.

“Vamos partido por partido, vamos muy tranquilos, vamos en otro panorama en otra presión digamos porque la presión no la tenemos nosotros la tiene el campeón que para pasarle encima al Atlas hay que jugarle al cien por ciento, entonces estamos tranquilos y al final se va a decidir el domingo”.

Al respecto, respondió el defensa de los rojinegros, Emanuel Aguilera.

“Nosotros sabemos de la obligación que tenemos y del compromiso que tenemos de poder defender este título y creo que debemos reflejar eso, lo que hicimos durante el torneo entonces me parece a mi que debemos reafirmar todo eso bueno que se ha hecho durante el Torneo poder reflejarlo en la Liguilla”.

La Comisión de arbitraje designó a Jorge Pérez Duran para dirigir el juego de ida.

Por otro lado, este martes se observaron largas filas de aficionados en las taquillas del estadio Akron en busca de boletos para el encuentro del jueves y las localidades más económicas volaron con la venta en línea, hoy practicamente solo se vendieron en las taquillas entradas de mil 300 y mil 600 pesos, las que los aficionados compraban con gusto.

“Pues un poco tardada pero bien porque estuvo decente el precio y ya conseguimos boletos duramos una hora diez creo. Yo creo que está bien mientras que nos regalen un buen espectáculo ambos equipos, para mi están accesibles los precios no están in comprables esperemos que el jueves sea un buen partido. De mil 600 nada más encontré y enojada porque quise comprarlos en line y nos rechazaron la compra, esta un caos la página, ocupaba siete y siete conseguí”.

Las autoridades municipales anunciaron un dispositivo de mil 850 elementos de seguridad para vigilar el orden dentro y fuera del estadio en este clásico tapatío.

(Por Manuel Trujillo Soriano)