Al participar de la Plenaria de Movimiento Ciudadano, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que en este momento no hay prioridad más alta para el Gobierno de la República, que proveer de vacunas anticovid a los mexicanos.

“Lo que nosotros estamos asegurándonos es que, tanto en materia de salud como presupuestal, no hay ninguna prioridad más alta para el gobierno que asegurar que tenemos vacunas lo más pronto posible, así es que, si surgiera algo como Sputnik, o si alguna de estas farmacéuticas pudieran ampliar la cantidad del volumen de los contratos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para asegurarnos que los vamos a proveer de los recursos suficientes”.

Esto a pesar de que en agosto pasado no se sabía cuál iba a ser el precio ni cuántas dosis se iban a necesitar, por lo cual la estrategia de la actual administración fue llegar a acuerdos con las cuatro principales farmacéuticas, buscando con ellos asegurar vacunas para por lo menos 113 millones de mexicanos.

(Por: Arturo García Caudillo/Foto: Archivo Presidencia)