Adelanta el presidente Andrés Manuel López Obrador que, a pesar de la crisis sanitaria, la recaudación en el primer cuatrimestre del 2020 será superior a la del mismo periodo del año pasado.

“Estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis, y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos, porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación ya desde abril, afortunadamente no va a ser así”.

Y aunque no quiso dar cifras, sí insistió en que, en términos nominales la recaudación va a ser superior, y de ello va a dar cuentas el próximo lunes. (Por Arturo García Caudillo)