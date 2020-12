La reforma al sistema de pensiones, cuyo decreto acaba de publicarse, no toca la modalidad 40, explica el presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Gerardo Martínez.

“La modalidad 40 no se toca, la Modalidad 40, la forma en que se viene cotizando, eso no fue tema del decreto de reforma. La modalidad 40 para quienes están cotizando en ella va a sufrir un pequeño incremento. Esto es, el Estado va a dejar de aportar un porcentaje que aportaba por el concepto de cesantía y vejez en esa aportación tripartita”.

Esa parte que ya no aportará el Estado, le aumentará un poco la carga al asegurado. (Por Gricelda Torres Zambrano)