Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no cederá ni negociará con la oposición para conseguir la aprobación de la reforma energética.

“No, eso es politiquería, eso es lo que se hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula, a espaldas del pueblo, y siempre se ponían de acuerdo por que les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo. No porque se necesita transformar al país. No dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país. Si nosotros damos pasos para atrás ya se frena la transformación, y vamos muy bien, se va a avanzando, la gente está contenta”.

Explicó que tampoco aceptará negociar el presupuesto, ni en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura y mucho menos sobre los programas sociales. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)