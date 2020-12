Las pláticas con empresarios para regular el outsorcing no están estancadas, pero se invitará a los sindicatos para que haya un acuerdo tripartita, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo importante es que hay diálogo, no está roto el diálogo, estamos buscando acuerdos, buscando un consenso, y se va a seguir con los encuentros. Se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó, tiene que ser un acuerdo tripartito, los representantes de los empresarios, los representantes de los trabajadores, y el gobierno, en este asunto, en este tema, y no queremos imponer nada, queremos convencer”.

Explicó que la falta de información sobre el tema ha generado miedo entre los empresarios, debido a malas lecturas de la iniciativa, pero hay confianza de que se alcanzará un acuerdo. (Por Arturo García Caudillo)