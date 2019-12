La revista The Ring, considerada por algunos como la biblia del boxeo, dio a conocer este lunes sus distinciones a lo mejor del 2019.

El reconocimiento al mejor peleador del año le fue asignado al jalisciense Saúl el Canelo Álvarez, pero no fue el único premio para su equipo ya que su manager, Edy Reynoso, fue elegido como el mejor entrenador del año, distinción de la cual habla para notisistema.

“Si pues es lo máximo a lo que puede ser tomado en cuenta un entrenador, ser designado entrenador del año, me llena de mucha satisfacción de orgullo y más que nada seguir trabajando, seguir esforzándome cada día para aprender más y seguir enseñando. La verdad hicimos un gran año, hemos trabajado fuerte durante muchos años y orgulloso más que nada contento por esta designación”.

En las designaciones dadas a conocer poco después del medio día, The Ring, también fue designado como el mejor evento del año, al segundo combate que tuvieron en Arabia Saudita el mexicano Andy Ruiz y Antohony Joshua; mientras que como mejor pelea fue elegida la del japonés Naoya Inoue contra el peligroso veterano filipino Nonito Donaire en pleito por la unificación de los títulos gallo de la Asociación Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo. (Por Juan Carlos González)