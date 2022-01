Rechaza el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, haya tratado de censurar la Iniciativa de Reforma Eléctrica que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados.

“Fue respetuosa. Ella simplemente dijo que a su país le interesaba seguir cuidando las inversiones, y que ella sería respetuosa de lo que aquí aprobáramos. —¿Pero no sintieron que vino a decirles no a la reforma eléctrica?— No, ni puede hacerlo, nosotros no lo aceptaríamos. No, es un diálogo normal, una visita de estado de ella. Y la tratamos con respeto y ella fue respetuosa”.

Lo anterior tras el encuentro que los coordinadores de todas las fracciones parlamentarios de ambas cámaras sostuvieron este viernes en el Senado, con la funcionaria estadounidense. (Por Arturo García Caudillo)