La Selección Mexicana Sub 23 cerró con triunfo de 3-0 su gira en España, al ganarle 3-2 a la Selección de Australia, en partido celebrado en Marbella. Los goles para el triunfo fueron del “Canelo” Ángulo, Kevin Álvarez y Eduardo Aguirre.

Al final del juego, el técnico Jaime Lozano dijo que ya tiene a los tres refuerzos que serán convocados para Tokio 2020, y aunque no dio los nombres podrían ser: Guillermo Ochoa, Henrry Martín y Luis Romo.

“Ya tomamos la decisión, no los voy a mencionar, primero necesito hablar con ellos, pero los tenemos. Estamos tranquilos, contentos, me voy a poner en contacto con ellos después de esta conferencia, por esa razón no me gustaría decir los nombres, primero quiero hablar con ellos”. (Por Martín Navarro Vásquez)