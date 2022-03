La Selección Mexicana se colocó a un paso del Mundial de Futbol Qatar 2022, al vencer 1-0 a Honduras de visita en el Estadio Olímpico Metropolitano de san Pedro Sula.

El tricolor no dio un buen juego, y a duras penas logró ganar con un remate de cabeza de Edson Álvarez al minuto 70.

El equipo mexicano volvió a utilizar el mismo once inicial con el cual jugó a media semana en el Estadio Azteca ante Estados Unidos, pero sigue sin mejorar o mostrar un buen funcionamiento.

Al final esto dijo a los medios de comunicación el arquero Guillermo Ochoa.

“Nunca es fácil jugar eliminatorias, lo que cuentan son los puntos y de visita creo que lo hicimos mejor que de local, y esas son las consecuencias de ir a fuera y jugártela. Ellos no tenían nada que perder, un equipo dinámico, que apretaba en una cancha que conocen muy bien, con condiciones difíciles con mucha humedad: el equipo debía que tener paciencia y tranquilidad para tener esa tranquilidad pero llegó el gol a balón parado que lo trabajamos y también cuenta”.

Estados Unidos goleó 5-1 a Panamá, con destaca actuación de Christian Pulisic quien marcó tres goles.

A tan solo una jornada para el fin de la eliminatoria. Canadá ya tiene el pase al Mundial al llegar a 28 unidades. Luego viene Estados Unidos con 25 puntos y diferencia de +13, luego México con los mismos 25 puntos, pero diferencia de +7 y Costa Rica en el cuarto lugar, con 22 unidades. Panamá queda fuera. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMiSeleccion)