Luego de ser nombrada como ganadora al Premio Nacional del Deporte, la silbante Lucila Venegas, quien dirige en la Liga Femenil MX asegura disfrutar el momento, porque llegó a experimentarse marginada en su profesión.

“Un gran orgullo, una bocanada de aire fresco para mi carrera porque la verdad me sentía olvidada, como en un bache. Incluso después de ir al Mundial no fue una etapa fácil, pero en este momento estoy complacida, feliz y llena de responsabilidades porque esto no es un solo galardón por un hecho aislado, sino un reconocimiento a mi trayectoria”.

Lucila, cuenta en su palmarés con participaciones en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20 (2012), Juegos Panamericanos 2011, dos Mundiales femeniles Sub-17 (2014 y 2018), así como Juegos Olímpicos 2016 y Mundial femenil 2015. “Jalisco está en otro nivel. Somos la Capital Mundial del Deporte”, agregó la silbante. (Por Martín Navarro Vásquez)