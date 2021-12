Con récord e 1 hora 13 minutos 10 segundos, la jalisciense Citlali Cristian Moscote ganó este domingo el Medio Maratón de la Ciudad de México, le siguieron al cruzar la meta, Mayra Sánchez y la Olímpica, Andrea Ramírez. Sobre su triunfo la atleta tapatía comentó.

“Es mi segunda mejor marca de todos mis medios maratones que he corrido, realmente yo sabía que la competencia no iba a estar fácil ya que había mucha gente preparada, muchos atletas que veníamos buscando lo mismo, sin embargo, desde el inicio salí decidida a irme al frente y confiar en el trabajo que he hecho con mi entrenador, con mi equipo de trabajo y que este resultado diera los frutos que soñamos trabajando”.

Cristian Moscote ganó hace apenas 15 días el Medio Maratón del Club San Javier, con lo que viene a ratificar el excelente momento en el que se encuentra en este cierre de año.

En la rama varonil, los kenianos hicieron el 1-2, con Robert Gaitho como ganador con 1h 04’56” seguido por Samuel Ndungu. En tercer lugar cruzó la meta, Víctor Montañez, representante del ejército mexicano.

(Por Manuel Trujillo Soriano)