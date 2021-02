La mexicana Renata Zarazúa, ya entrenó este viernes en el Complejo Panamericano de Tenis y se muestra muy feliz por estar en Guadalajara ya que dice que nunca olvida la tierra que la hizo crecer en el Tenis.

“Significa mucho, como saben no nací aquí, pero soy de aquí porque crecí toda mi vida. Un tenista siempre se acuerda de sus inicios. Me acuerdo aquí todos mis entrenadores como me enseñaron a jugar, entonces el volver aquí me trae buenos recuerdos, emociones”.

Renata dijo estar lista para competir y buscar sorprender en el Torneo Abierto de Zapopan que se jugará del 8 al 13 de marzo.

Además, dijo que entre sus metas está colocarse entre las mejores 100 tenistas del mundo.

“Definitivamente ahora en este momento es cuando más cerca me siento de entrar al Top 100. Creo que hace unos años, a lo mejor quizá no estaba, porque estaba en un 200 y algo, pero a lo mejor no me sentía preparada o mentalmente lista para afrontar eso. Estar entre las 100 del mundo ha sido mi meta desde que empecé a jugar Tenis y sé que lo voy a lograr tarde o temprano”. (Por Martín Navarro Vásquez)