El colapso que registró la página de registro para la vacunación de adultos mayores es sinónimo del interés que despertó entre los ciudadanos, a quienes se les recuerda que inscribirse primero no significa que será atendido primero, así lo expresa el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Esto es impresionante, refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados, y esto en términos de salud pública es sumamente positivo. El Programa de Vacunación contra Covid-19 en México, programa que conduce el Gobierno de México, Gobierno Federal, es un programa gratuito, absolutamente gratuito, que llegará a cobertura universal, todas las personas tendrán de derecho de acceso a la vacuna contra covid”.

La página está siendo respaldada con mayor infraestructura, y por tanto, las personas que quieran inscribirse no deben angustiarse si no han logrado registrarse, pues hay tiempo suficiente para hacerlo. (Por Arturo García Caudillo)