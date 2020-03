Para no caer en provocaciones, la venta de boletos de la Lotería Nacional del sorteo del 15 de septiembre, alusivo al avión presidencial, iniciará el martes 10 o el miércoles 11 de marzo, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De repente en las redes sociales un grupo vinculado a un partido político se ofenden, que porqué van a empezar a distribuirse los boletos. Además hasta groseras, entonces no, no, no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes, o el miércoles, o sea, el martes. No se puede caer en ninguna provocación”.

Y es que dice, él ni siquiera había caído en cuenta que el lunes era el día convocado para el paro nacional de mujeres. Además, aseguró, apenas se estarían distribuyendo 40 mil boletos ese día, en cuatro estados, entre ellos Jalisco y Nuevo León. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)